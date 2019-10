Attraverso la Gazzetta dello Sport, Zlatan Ibrahimovic si propone al Napoli: "Una squadra che mi stuzzica? Ho apprezzato l'ultimo documentario su Maradona, nessuno è come lui. Ecco, vedendo l'amore di quella città mi verrebbe quasi la voglia di provare un'esperienza al Napoli: sarebbe fantastico replicare ciò che fece Diego. Non sto dicendo che andrò là, la decisione finale dipenderà da tanti aspetti, ma quella è una piazza che crea entusiasmo: con me il San Paolo sarebbe pieno ogni domenica. E poi c'è Ancelotti, un grande".