Luciano Moggi, ex direttore generale della Juventus, parla a Radio Bianconera della possibilità di vedere Zlatan Ibrahimovic al Napoli, al quale Aurelio De Laurentiis ha aperto le porte: "Ho letto le dichiarazioni di De Laurentiis, ha detto che è stato a cena con Ibrahimovic a Los Angeles e ha fatto capire che lo prenderebbe volentieri. Il problema è pagargli l’ingaggio, De Laurentiis ha le lumache in tasca, appena gli chiedono soldi fa marcia indietro. Credo che in Italia ci sia poca possibilità di rivederlo".



SULLA LOKOMOTIV - "Quella russa è una squadra limitata, nel nostro campionato potrebbe stare a metà classifica e noi abbiamo subito troppo. Il gioco è troppo lento, si dice che hanno fatto catenaccio ma è perché glielo abbiamo permesso noi. De Ligt? Credo che sia responsabile come Bonucci, De Ligt sbaglia il tempo ma è un giovane che con l’esperienza potrà crescere, ha delle manchevolezze che derivano da un gioco diverso da cui è venuto, spingendosi avanti ha perso il tempo dell’azione, ma la cosa più grave secondo me l’ha fatta Bonucci. Se in quella squadra ci fosse stato un giocatore un po’ più pronto per fare gol la Juve avrebbe subito il secondo gol".