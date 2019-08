Parlare di accordo tra il Napoli ed Icardi è sbagliato: le parti sono ancora lontane dalla stretta di mano definitiva, non c'è intesa sull'ingaggio e da qualche giorno i contatti sono più freddi. Il motivo di questa premessa è doveroso: perché il volo pindarico è sempre dietro l'angolo, soprattutto quando ci sono novità da sviscerare. Perché nei colloqui delle scorse ore, c'è stata una svolta importante: il Napoli ha offerto ad Icardi, attraverso Wanda Nara, la possibilità di conservare il rapporto con la Nike, lo sponsor tecnico col quale ha un lungo contratto per i prossimi 8 anni. Al tempo stesso, l'argentino dovrebbe lasciare al Napoli ciò che resta dei suoi diritti d'immagine, trovando un compromesso indispensabile per iniziare una trattativa concreta con gli azzurri. Giuntoli, da plenipotenziario di De Laurentiis in questa trattativa con Wanda, ha accettato di sottoporre all'attenzione del presidente e di Andrea Chiavelli, l'uomo dei contratti del Napoli, questa ipotesi che, finora, ha ricevuto sorrisi d'approvazione ma non la complessiva definizione.



NEXT STEP - Il Napoli sta riflettendo, probabilmente sondando anche altre piste alternative, in attesa di capire se sarà possibile affondare il colpo con l'Inter. Al momento, 75-80 milioni rappresentano un'asticella non raggiungibile: tra 10 giorni o poco più potrebbe iniziare un altro mercato, con prezzi e voglia di cedere molto distanti dalle attuali. Avendo tra le mani una possibilità più forte di raggiungere un accordo con Icardi, allora il Napoli potrebbe tentare la strada dell'assalto cercando di convincere l'Inter: molto dipenderà anche dall'esito della trattativa Lukaku-Dybala e dall'eventuale ritorno di fiamma della Juventus su Maurito.