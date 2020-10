Dopo la positività di ZIelinski ed Elmas il Napoli si è chiuso in ritiro presso il Centro Tecnico di Castel Volturno. La squadra è nella famosa "bolla" da una settimana e tutte le energie sono quindi concentrate sugli allenamenti.



La domenica, come spesso accade, Gattuso lascia libero il giorno ai calciatori. Ieri, infatti, non era prevista alcuna sessione di allenamento. Però i giocatori hanno deciso di scendere ugualmente in campo. Secondo quanto riportato da Tuttosport, la squadra stessa ha chiesto al mister di fare allenamento.