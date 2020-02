Alla fine il Barcellona si è assicurato il talento portoghese Trincao, che si aggregherà a Messi e compagni solo a luglio. Per il presente, la dirigenza blaugrana aveva vagliato un gran numero di attaccanti per risolvere l’emergenza dopo l’infortunio di Suarez, senza poi chiudere per nessuno. Secondo la stampa spagnola, nella lista era presente anche l’attaccante del Napoli Fernando Llorente.