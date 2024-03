Napoli, il Barcellona piomba su Lobotka! E Laporta conferma: 'Siamo disposti a prenderlo'

Giovanni Annunziata

Nell'annata dello scudetto il Napoli ha visto i vari Kvaratskhelia e Osimhen super protagonisti. C'è però la mano importante in quella vittoria anche di Stanislav Lobotka. Lo slovacco ha preso in mano delle redini del centrocampo e nonostante un inizio complicato con Garcia anche in quest'annata complicata è riuscito a venire fuori mostrando le sue enormi qualità. Alla vigilia di Barcellona-Napoli sono arrivate le parole di elogio di Xavi e quando uno dei migliori centrocampisti della storia si espone in questo modo allora qualcosa deve pur significare. E il Barcellona non è rimasto a guardare, adesso ci pensa seriamente a fiondarsi sul calciatore la prossima estate.



PARLA LAPORTA - Il presidente del Barcellona, Joan Laporta, ha parlato delle questioni di mercato del club blaugrana, degli interventi che saranno fatti ai microfoni di Mundo Deportivo.. Approfondendo anche il discorso Lobotka: "Faremo uno o due innesti nel prossimo mercato, non pensiamo a giocatori con nomi importanti a livello mediatico. Ho parlato con Deco di Lobotka, saremmo disposti a prenderlo ma prima dobbiamo valutare un po' di cose".



IL MERCATO - Piomba il Barcellona su Lobotka, quindi. Però sembra essere abbastanza chiaro che l'intenzione è non investire un'enormità per arrivare al calciatore. Il Napoli non vuole privarsi di uno dei punti di riferimento in un'estate che vedrà diverse partenze (anche importanti). L'intenzione è quella di trattenerlo, anche se intanto lo stesso Lobotka in caso di offerta ufficiale vorrebbe valutare l'ipotesi Barcellona perché quando bussa un club del genere bisogna almeno pensarci un attimo. Una valutazione oggi il Napoli non l'ha ancora fatta però può contare su un contratto lungo, rinnovato esattamente un anno fa e una disponibilità economica buona, che potrebbe essere migliorata ancora con la cessione di Osimhen.