Xavi: 'Vorrei Lobotka al Barcellona. Napoli? Calzona li ha migliorati, tridente top europeo'

Giovanni Annunziata, inviato

Domani in campo a Montjuic ci saranno Barcellona e Napoli, fischio d'inizio alle ore 21:00 per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Conferenza stampa pre gara, ecco le parole del tecnico dei catalani, Xavi, dal Ciutat Esportiva Joan Gamper:



PARTITA PIÙ IMPORTANTE - "È la partita più importante della stagione. Siamo pronti e motivati. Sono quattro anni che non entriamo nei quarti di finale, quindi vogliamo fare bene, giocare, avere spirito di gara. Di fronte non ci sarà un Napoli nel suo periodo migliore ma sono pur sempre i campioni d'Italia".



ASSENZE - "Il Napoli è migliorato con Calzona, sono dinamici, sono più a loro agio ed anche noi arriviamo meglio a questa partita, malgrado le varie indisponibilità. Quelli di Gavi, de Jong e Pedri sono infortuni importanti. Dobbiamo competere, giochiamo in casa e dobbiamo cercare di essere i migliori, come all'andata, anche al ritorno per passare il turno".



LA PRESSIONE - "La vedo come un'opportunità questa qui, arrivare ai quarti di finale di Champions dopo quattro anni. Capovolgere la tendenza degli ultimi anni. Abbiamo infortuni ma non deve essere una scusa, fare il nostro calcio ed essere coraggiosi. Possiamo gareggiare in questa competizione".



IMPORTANZA PER XAVI - "Io non sono la cosa importante per domani. Io ho già una data di scadenza. L'importante è la squadra, la società, la tifoseria, gli spalti che devono essere pieni. Non mi metto davanti a tutto ciò".



EMOZIONI - "Quando dico competere intendo controllare le emozioni, il temperamento, avere pazienza, difendere bene. Per questo dicevo competere. I dettagli sono importanti".



ASPETTO TATTICO - "Il Napoli sarà coraggioso, presserà alto, cercherà di fare possesso. Proprio come noi. Sarà uno spettacolo. Non speculano loro, hanno un livello individuale molto alto. Siamo di fronte gli attuali campioni d'Italia. Sarà una partita importante con di fronte una grande squadra".



IMPORTANZA DI XAVI - "Io non sono la cosa importante per domani. Sono contento dei calciatori e ringrazio uno dei capitani, ter Stegen, e gli dirò di non avere paura. Siamo tra le migliori sedici, domani dovremo essere tra le migliori otto. Provarci senza paura".



I GIOVANI - "Si gestiscono con fiducia, dicendogli che è un'opportunità per loro. Siamo nella Champions, la miglior competizione per club al mondo. A 17 anni devono solo godersela".



FAVORITA - "Io credo non ci siano favoriti, c'è il 50%. Vero che il peso del pubblico ci darà un vantaggio in più. Dovremo dare il massimo e domani lo stadio dovrà essere una pentola a pressione".



I RIGORI - "Abbiamo lavorato su qualsiasi possibile scenario, siamo pronti a gareggiare in tutti i modi".



FERRAN TORRES - "Ferran Torres? La sensazione è che non sia al 100%, abbiamo bisogno di giocatori che siano al massimo".



AVVERSARIE PIÙ FORTI IN CHAMPIONS? - "Vedo tante squadre con potenzialità diverse. Non abbiamo potuto ingaggiare tutti quelli che avremmo voluto e abbiamo dovuto adattarci. Ce la possiamo giocare alla pari con tutti".



SPOGLIATOIO - "I giocatori hanno fatto un passo avanti. il nostro rapporto è sempre stato sincero e sapevo che non mi avrebbero tradito. Non ci sono state situazioni tese, conflittuali, fin dall'inizio hanno dimostrato di essere con noi, con lo staff. Non avevo dubbio che sarebbe stato così".



CAMP NOU - "Domani dovrà essere molto simile al Camp Nou, i tifosi devono venire a darci forza. I calciatori devono sentire il calore della gente. I tifosi dovranno essere il dodicesimo uomo in campo".



NAPOLI - "Del Napoli mi piacciono tante cose. Calciatori individuali, le tre punte hanno un livello top europeo. Mi piacciono le cose che fanno in fase difensiva. Calzona ha migliorato la squadra".



FORMAZIONE - "Non posso anticipare la formazione perché darei indicazioni al Napoli. Non l'ho detto neanche ai miei giocatori. Chiunque giochi, però, ci darà garanzie".



LOBOTKA - "Difficile scegliere un giocatore nel Napoli ma mi piace di più di tutti Lobotka. Mi piacerebbe vederlo in una squadra come il Barça, ha il livello per esserci".



PRESIDENTE - "Il presidente è sempre presente, è entusiasta delle cose che faremo domani. il mio rapporto con lui non cambia. Speriamo in una notte magica domani".