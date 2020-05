Il Barcellona fa sul serio per Fabian Ruiz. Come scrive Mundo Deportivo, il centrocampista del Napoli è la prima alternativa a Miralem Pjanic se la trattativa con la Juventus non dovesse andare a buon fine. E in Catalogna, Fabian, ritroverebbe il suo allenatore al Betis Siviglia, Quique Setién. Trattativa non semplice, comunque, con De Laurentiis che valuta il suo gioiello intorno agli 80 milioni di euro.