Nel giorno del successo più bello, quello deldi Luciano Spalletti che ne rifila altri 4 all'Ajax e si qualifica agli ottavi di Champions con due giornate di anticipo, c'è l'altra faccia della medaglia che non può far sorridere il popolo azzurroUna sentenza in realtà annunciata, perché frutto di un progetto mai nato.Se negli ultimi anni, quasi casualmente, qualche prodotto come, è riuscito ad emergere e arrivare nel calcio che conta, in questa stagione, quella del ritorno nell'Europa che conta, i grandi artefici del "capolavoro sportivo" della prima squadrae che, oggi, vede gli Azzurrini eliminati in Youth League con 11 gol subiti contro i 6 segnati in 4 gare e in zona playout in campionato dove soltanto l'ultima vittoria contro il Bologna ha dato segnali di ripresa rispetto alle 4 sconfitte consecutive precedenti.In passato proprio il patron azzurro parlò di progetto giovani, di una fantomatica "" da cui partire per valorizzare territorio e settore giovanile.E se per la prima squadra data a Spalletti l'applauso deve essere costante e meritato, è altrettanto vero che nulla o quasi è stato fatto per assicurare al Napoli un settore giovanile di primissimo livello.