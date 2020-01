Stanislav Lobotka è ufficialmente un giocatore del Napoli. Operazione da 20 milioni più 4 di bonus, mentre per lui contratto da quasi 2 milioni di euro per 4 anni e mezzo. Anche la sua ex squadra, il Celta Vigo, saluta il centrocampista tramite i suoi canali ufficiali: "Grazie per l'impegno e buona fortuna per la nuova avventura".

OFICIAL | Lobotka jugará en el @sscnapoli tras el acuerdo alcanzado entre el RC Celta y el club italiano. ¡Gracias por tu compromiso y mucha suerte en esta nueva etapa! — RC Celta (@RCCelta) January 15, 2020