Centotrenta, centocinquanta milioni. Questa la cifra che serve proporre a De Laurentiis per portare via Victor Osimhen da Napoli. Club che vorrebbero strapparlo agli azzurri non mancano, anche se oggi il centravanti nigeriano pensa solo a conquistare il titolo di capocannoniere in campionato.



Ieri a Monza non ha segnato, però Osimhen resta in vetta alla classifica marcatori. Il titolo di capocannoniere resta vicino, quello è il primo obiettivo. Dopodiché sarà il momento di parlare di mercato, di futuro, con i top club che iniziano a sondare il terreno per la prossima estate.



Presenti osservatori del Chelsea ieri all'U-Power Stadium per seguire la partita di Osimhen durante Monza-Napoli. L'idea da parte dei Blues è quella di inserire Kepa e Pulisic nell'affare per avere il centravanti nigeriano a Londra. La lista delle pretendenti resta lunga: oltre al Chelsea, lo vogliono PSG, Manchester United, Real Madrid, Newcastle e Liverpool. Il Bayern Monaco, invece, ha fatto marcia indietro vista la valutazione. Lo riporta oggi il Corriere dello Sport.