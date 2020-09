Venerdì 11 settembre il Napoli affronterà il Pescara per un'amichevole allo Stadio San Paolo. Nel frattempo è impegnato nel ritiro a Castel di Sangro dove ha avuto l'opportunità di riabbracciare virtualmente parte dei suoi tifosi, che hanno potuto assistere agli allenamenti e al triangolare di cinque giorni fa. Ora però potrebbe esserci un passo in avanti importantissimo, ovvero la riapertura parziale anche del San Paolo di Napoli. A riferirlo è l'Assessore allo Sport di Napoli, Ciro Borriello. Queste le sue parole ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli:



QUESTIONE STADIO - "Un grande plauso alla città di Castel di Sangro e Regione Abruzzo che hanno avuto il coraggio di consentire una partita a porte aperte. Protocollo alla mano non possiamo farlo ancora per il campionato, dato che è una situazione differente rispetto alle amichevoli".



NAPOLI-PESCARA - "Possiamo ragionare con il Napoli per l'amichevole contro il Pescara. La responsabilità nell'organizzazione dell'evento è del Calcio Napoli. Per noi non ci sarebbe alcun problema con un piano Covid capace di rispettare le misure stabilite dall'Organizzazione Sanitaria Nazionale. In Campania le manifestazioni vengono fatte ed essendo questa una sportiva di carattere amichevole credo che qualcosa si possa fare. Da parte nostra come Comune riteniamo che lo stadio si possa aprire. La parola spetta anche alla Regione".