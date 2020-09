Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis parla dal Palazzetto dello Sport di Castel di Sangro, in occasione dello 'Small talk' di Wall Street Italia e commenta il calendario della Serie A 2020/21: "Andata bene? Mi sembra di sì, hanno eliminato delle problematiche del passato che ci vedevano sempre diatribare tra noi in Lega, non abbiamo ancora le squadre che affronteremo in Europa. Non si può ancora decifrare, ma hanno applicato principi logica, ma in Italia si impiegano 20 anni per ottenere qualcosa che sia razionale. E' un mondo di sordi il nostro...", riporta Tuttonapoli.net.



JUVENTUS - "Affrontarli alla terza giornata? Anche loro dovranno affrontare noi, altrimenti ne parliamo sempre come un mostro sacro (applausi dei tifosi presenti, ndr). L'abbiamo battuta varie volte, anche in finale e diverse coppe sono andate a noi (indicando la Coppa Italia alle spalle, ndr). Sarà un bell'inizio di campionato".