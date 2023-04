Dopo il pareggio di ieri sera col Milan e la conseguente eliminazione dalla Champions, il Napoli oggi ha ripreso gli allenamenti in vista della gara di domenica contro la Juventus. Sul sito ufficiale il club ha dato un aggiornamento sulle condizioni di Politano, Mario Rui e Rrahmani, usciti per infortunio nella partita di ieri: "Simeone ha svolto lavoro individuale in campo. Mario Rui si è sottoposto ad accertamenti che hanno evidenziato una infrazione della testa del perone destro. Anche Politano si è sottoposto ad accertamenti che hanno riportato una distorsione di primo grado della caviglia sinistra. Rrahmani lieve distorsione della caviglia destra". Domani la squadra rimarrà a riposo, la ripresa degli allenamenti è fissata per venerdì.