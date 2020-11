Tra le situazioni più delicate degli ultimi mesi in casa Napoli c'è sicuramente quella legata ad Arek Milik. Il centravanti ex Ajax non ha voluto rinnovare il contratto, che scadrà il prossimo giugno 2021. Nel frattempo in azzurro non fa più parte né della lista Serie A né di quella per l'Europa League, con l'obiettivo (da parte sua e del club) di trovare una nuova squadra nel mese di gennaio.



Intanto Milik, nonostante sia fuori da ormai due-tre mesi, rientra ancora tra i convocati del ct della Polonia Brzęczek. Queste le sue parole in conferenza stampa riguardo il centravanti di proprietà del Napoli: "Milik è un giocatore molto importante per noi, ha qualità incredibili. Conto molto su di lui. Non vive un momento facile, però credo che a gennaio cambierà squadra".