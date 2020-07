Victor Osimhen presto diventerà un nuovo giocatore del Napoli. La trattativa continua, ma sembra proprio che l'attaccante del Lille abbia scelto l'azzurro come prossimo colore da vestire. La conferma della trattativa arriva direttamente dal direttore generale del Lille, Marc Ingla. Queste le sue parole durante la conferenza di presentazione di Isaac Lihadji:



LE PAROLE - "Per il trasferimento di Osimhen siamo alle fasi finali, mancano gli ultimi dettagli. C'erano anche altri club interessati, ma adesso è stata presa una decisione. Dispiace cederlo ovviamente però andrà via. Non dobbiamo considerare solo l'importo del trasferimento, ma anche lo stipendio che viene offerto al giocatore e in questo senso noi non siamo una destinazione finale. Con noi, i giocatori prosperano. Noi usiamo il loro talento e costruiamo anche le loro carriere. Per lui e la sua famiglia, quella di Napoli può essere un'opportunità eccezionale".