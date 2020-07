Victor Osimhen è il nome del momento. Il Napoli sta corteggiando il giocatore da tempo oramai e la chiusura dell'accordo sembra avvicinarsi giorno dopo giorno.



Il calciatore è stato anche a Napoli. Qualcosa però non è andato con i vecchi procuratori (che avevano già dato il via libera per il passaggio in azzurro) e così il nigeriano ha deciso di cambiare. Secondo quanto riportato da Sky Sport il nuovo agente è William D'Avila e ora il Napoli definirà con lui i dettagli per il trasferimento.