Il direttore sportivo del Napoli, Cristiano Giuntoli, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Sportmediaset. Queste le sue parole:



OSIMHEN - "Con il suo suo arrivo abbiamo un attaccante diverso da quelli già presenti in rosa. È un giocatore che ha sempre voglia di attaccare la linea avversaria e dà una mano alla squadra in fase di non possesso".



INSIGNE - "Rinnovo? Ci sono ancora due anni di contratto, però è il nostro capitano e ci sarà modo di parlarne".



CHAMPIONS - "Sognare è lecito, vogliamo fare una bella figura e con un po' di fortuna possiamo passare il turno contro il Barcellona".