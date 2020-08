La Juventus cerca un centravanti sul mercato per il dopo Higuain. Milik è in pole position su Raul Jimenez (Wolverhampton) e Dzeko (Roma). Il nodo è rappresentato dalle contropartite tecniche: Bernardeschi prende tempo, Romero e Pellegrini non convincono De Laurentiis.

Sempre secondo Tuttosport, i bianconeri sono sempre interessati a Emerson Palmieri e Jorginho (Chelsea), Under e Zaniolo (Roma).