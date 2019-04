Davide Ancelotti analizza il momento del Napoli. Il figlio e vice dell'allenatore Carlo ha dichiarato a Sky: "Stiamo vivendo il momento più complicato della nostra gestione per risultati e prestazioni, fatta eccezione per l'ultima con l'Atalanta che è stata buona nonostante la sconfitta. Quelle precedenti, invece, non sono state all'altezza di quanto abbiamo fatto finora. Stiamo cercando di gestire con impegno e professionalità questo periodo, convinti di venirne fuori già a partire da domenica. Ci aspetta una partita importante e vogliamo far bene a Frosinone".



"Insigne è un professionista esemplare, si allena con grande professionalità e cerca di fare al meglio tutto quello che gli si propone. Da assistente posso dire che è un grandissimo professionista e un grandissimo giocatore. Qui a Napoli si lavora benissimo, da figlio vedo mio padre felice. Rinnovo a vita? Perché no, che ben venga".



Insigne è ancora in dubbio per un affaticamento muscolare. In difesa ci potrebbe essere Luperto con Koulibaly, considerato che Chiriches è out ed Albiol non ancora al top. A centrocampo Allan con Zielinski, quindi Verdi a sinistra e Callejon a destra. Hysaj e Mario Rui terzini, in porta Meret.