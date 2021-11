Salvatore Bagni, ex giocatore del Napoli, ora opinionista in tv, parla a Radio Rai di Lorenzo Insigne, capitano dei partenopei in scadenza di contratto: “Farebbe di tutto per restare a Napoli ma poi c'è un contratto e dobbiamo metterci tutti nei suoi panni. Non si può, pensando alle parole del suo procuratore e a ciò che ha dato al Napoli, pensare che l'offerta non sia all'altezza. Non penso che sarà facile trovare una quadra per la sua permanenza a Napoli”.



SU MARADONA - “Non ho mai parlato con nessuno, solo una volta in una trasmissione a Napoli, per il rispetto che ho di lui. Dopo la sua scomparsa è facile parlarne bene, io ho sempre avuto un grande rapporto con lui e lo ho ospitato spesso. Mi disse che ero l'unico ad aprirgli sempre la porta di casa, anche quando le cose non gli andavano bene, questo è stato il più grande regalo che mi potesse fare”.