Dopo il Tottenham, che ha seri problemi nella sua rosa con 13 giocatori ai box per l'emergenza covid, anche il Leicester, prossimo avversario del Napoli, deve fare i conti con una lunga serie di assenti legati al coronavirus.



Ad annunciare la positività di alcuni elementi è stato il manager Brendan Rodgers, durante la conferenza stampa di presentazione della sfida del Maradona:



"Diversi giocatori non ci saranno. Abbiamo alcuni casi Covid, altri giocatori non stanno bene, per cui non ci siamo presi il rischio di portarli. Sono 7 i giocatori indisponibili. Chi sono? Lo vedrete al momento. Nell'allenamento di questa sera vedrete chi non ci sarà. In generale i casi stanno aumentando, e per noi la salute dei giocatori viene prima di tutto".