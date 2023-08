Tra le tante questioni di mercato in casa Napoli c'è anche quella che tocca Eljif Elmas. Il centrocampista macedone ha il contratto in scadenza nel 2025 ma ad oggi non ha ancora aperto al rinnovo. Nel frattempo, come racconta il Corriere dello Sport, è arrivata un'offerta dal Lipsia per lo stesso Elmas: circa 30 milioni di euro sul piatto, rifiutati dal Napoli.