Il magistrato Catello Maresca parla a Il Mattino dello scudetto vinto dalla Juve e le sue parole sono destinate certamente a far discutere: "Lo scudetto della Juventus non è ingiusto ma semplicemente illegale visto che è stato conquistato a dispetto delle regole. Ci sono episodi che non possono passare inosservati come quelli contro Cagliari, Lazio e Inter. Napoli e Lazio sono state le squadre più penalizzate ed ho chiesto ad alcuni esperti di diritto sportivo di redarre una classifica legale che tenga conto dei torti arbitrali di questa stagione."