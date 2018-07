Alfonso De Nicola, capo dello staff medico del Napoli, ha parlato a Radio Kiss Kiss Napoli delle condizioni fisiche di Ghoulam facendo poi un punto della situazione sulla condizione di Karnezis, Meret e Fabian Ruiz, che si sono sottoposti ai rituali controlli prima di firmare con gli azzurri.



Queste le sue dichiarazioni: "A noi sembra che Karnezis stia bene, aspettiamo il verdetto del professor Mariani, che ovviamente lo comunicherà anche a De Laurentiis per concludere l’operazione. L’operazione di Ghoulam era programmata, volevamo effettuarla prima delle vacanze ma poi, insieme al ragazzo, abbiamo cambiato idea e deciso di anticipare il suo ritorno e operarlo ora. È stato rimosso il filo inserito nella rotula, per il recupero vogliamo essere cauti e farlo rientrare al 100%. Tempi? Dovremo aspettare intorno a un mese per farlo tornare a lavorare bene sul campo, fino ad allora farà riabilitazione. Rifaremo una visita di controllo tra circa 4 settimane e il professor Mariani ci darà l’ok per farlo allenare liberamente. Meret e Fabian Ruiz? Le visite hanno avuto esito positivo, speriamo che ci diano un valido supporto anche loro".