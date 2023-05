Sta per arrivare il tempo dei riscatti e il Napoli è pronto a confermare il suo attacco, riscattando a titolo definitivo l'italiano Giacomo Raspadori dal Sassuolo per 25 milioni di euro e l'argentino Giovanni Simeone dal Verona per 12 milioni di euro.



Invece non saranno riscattati il centrocampista francese Tanguy Ndombele dal Tottenham per 30 milioni di euro e il terzino polacco Bartosz Bereszynski dalla Sampdoria, da dove rientrerà il classe 2000 Alessandro Zanoli. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, resta da valutare la posizione del portiere Pierluigi Gollini, che sarebbe felice di restare. Possibile la richiesta di uno sconto all'Atalanta rispetto agli 8 milioni fissati per l'eventuale riscatto.