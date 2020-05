Si avvicina la ripresa degli allenamenti per il Napoli. C'è stato l'ok da parte del Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, e ora si attende solo l'ufficialità per rivedere Gattuso e i suoi ragazzi nuovamente a Castel Volturno.



"La comunicazione è arrivata venerdì primo maggio ai giocatori, poco dopo il discorso del governatore Vincenzo De Luca che di fatto aveva accettato il piano del Napoli per la ripresa degli allenamenti. «State pronti» , questo il messaggio inviato a tutti i calciatori che sono intenzionati a tornare in campo dopo quasi due mesi di smart-working. Il capitano Insigne, per conto di tutti i compagni, ha già dato alla società la disponibilità della squadra ad andare in ritiro dal 18 maggio, ma naturalmente serve la certezza della ripresa del campionato prima di organizzare il soggiorno all' hotel Golden Tulip, che solitamente ospita la squadra". Scrive oggi così Repubblica.