Il ko subito contro la Lazio che fa seguito alla sconfitta subita contro l'Inter ha portato ad un'importante e seria conseguenza per il Napoli. Lo stesso vice-allenatore Riccio nel post partita aveva infatti dichiarato che: "la squadra non ha seguito il mister".



Di comune accordo, società, calciatori e staff tecnico hanno deciso che da domani resteranno in ritiro a Castel Volturno in vista della, a questo punto sí, delicata sfida in programma mercoledí sera contro il Torino.



Ecco il comunicato della SSC Napoli: