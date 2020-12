Il Napoli perde e delude all'Olimpico contro la Lazio. Queste le parole in conferenza stampa di Riccio, vice allenatore del Napoli:



LA PARTITA - "Abbiamo fatto tutto poco bene, sia nel primo che nel secondo tempo. Siamo stati lenti e prevedibili. È stata una brutta serata sotto tutti i punti di vista, non siamo stati il solito Napoli, ma non facciamo drammi. Ripartiremo dalla prossima partita facendo leva sugli errori commessi, che sono tanti".



ATTEGGIAMENTO - "Solitamente la squadra ha sempre fatto ciò che chiedeva il mister, questa sera non è accaduto. Speriamo sia stata una serata no, abbiamo sbagliato cose banali. Già da mercoledì aspettiamo delle risposte".



LOZANO - "Speriamo non sia nulla di grave, è in un buon momento".



GATTUSO - "Sta combattendo con questo problema con cui convive da anni, oggi è peggiorato".



MANCA IL GOL - "Il fatto che sia mancato il gol per due partite consecutive è stato un caso, contro l'Inter meritavamo di farne almeno uno. Dovremo migliorare per far sì che non accada di nuovo".



ASSENZE - "Questa sera è mancato un po' tutto, il palleggio è stato farraginoso, la fase difensiva poco solida. Ci sono state assenze importanti, è chiaro, però ci aspettavamo molto di più da quelli che sono scesi in campo stasera".