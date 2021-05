Sarà Sergio Conceição l’allenatore del Napoli della prossima stagione. Il portoghese, secondo il Corriere dello Sport, è una scelta di De Laurentiis. In questa stagione ha guidato il Porto, con il quale ha chiuso al secondo posto in campionato ed ha eliminato la Juventus in Champions League. Conceição torna in Italia, dove ha giocato con Lazio, Parma e Inter. ​Verrà presentato nei prossimi giorni.