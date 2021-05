Caro Rino, sono felice di aver trascorso quasi due stagioni con te. Ringraziandoti per il lavoro svolto, ti auguro successi ovunque tu vada. Un abbraccio anche a tua moglie e ai tuoi figli. Aurelio De Laurentiis — AurelioDeLaurentiis (@ADeLaurentiis) May 23, 2021

Il presidente del Napoli Aureliodopo l'ultima partita stagionale, terminata 1-1 contro il Verona. Questo il tweet del numero uno del club dopo la mancata qualificazione in Champions League. Non sarà più Gattuso dunque l'allenatore del Napoli nella prossima stagione, come anticipato già nelle scorse settimane da Calciomercato.com. Questo il messaggio di De Laurentiis: ". Un abbraccio anche a tua moglie e ai tuoi figli. Aurelio De Laurentiis".