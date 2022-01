Marco Rufolo, nutrizionista del Napoli, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Repubblica, edizione Bologna. Ecco le sue parole:



COSA FA NEL DETTAGLIO - ​​«Il mio compito è curare alimentazione e integrazione, ma anche prevenire la disidratazione, uno dei principali nemici dell’atleta. Molte volte, pur avendo perso molti liquidi, non si avverte lo stimolo della sete. Per questo occorre aiutare a reintegrare tempestivamente acqua e sali minerali, magari anche con qualcosa di più palatabile rispetto alla semplice bottiglietta. Una buona soluzione sono gli estratti di frutta".



IL LAVORO - "Ci si è arrivati col tempo. Prima questo lavoro era episodico, oggi si è capita l’importanza giornaliera del nutrizionista. Anche e soprattutto in trasferta, quando è più difficile controllare la filiera alimentare»".



PIZZA - "Dieta Osimhen top secret. Posso solo sfatare un mito. A Napoli per i giocatori la pizza non è vietata: una volta a settimana si può concedere. A patto che le materie prime e la lievitazione siano di prima qualità».