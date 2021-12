Nicolò Casale è diventato il primo nome sulla lista di Cristiano Giuntoli, ds del Napoli, come rinforzo difensivo dopo l'addio di Kostas Manolas. Il difensore dell'Hellas Verona potrebbe arrivare in prestito con diritto di riscatto nonostante gli scaligeri chiedono 15 milioni per la cessione. Il classe '98 è balzato in cima alle preferenze superando Mattia Viti dell'Empoli e Federico Gatti del Frosinone. A riportarlo è la Gazzetta dello Sport.