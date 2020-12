Ilin questo avvio di stagione ha avuto alti e bassi. Le defezioni più grandi sono state mostrate sulle fasce difensive, con iche non si stanno rendendo protagonisti di prestazioni convincenti.ha affrontato l'ultimo mese praticamente da solo, conche non rientra nei piani difensivi di Gattuso eè stato colpito dal Covid-19. Il terzino italiano è così andato spesso in affanno sbagliando più volte, ma con questi giorni di pausa ha tutte le possibilità di rifiatare e tornare a dare il massimo. Lui resta una delle poche certezze lì dietro, così comesulla corsia opposta (che anche vive di alti e bassi). Incertezze, invece, sono i vari- che non è mai ritornato il giocatore che tutti ammiravano prima dell'infortunio -(questi ultimi due sul piede di partenza).- Malcuit potrebbe fare ritorno in Francia. Questa volta da parte sua non ci saranno rifiuti dato che con Gattuso gli spazi sono ridotti praticamente a zero.Dallainizia a muoversi qualcosa per lui però ancora nulla di concreto, non sono arrivate finora offerte ufficiali al Napoli, sono stati fatti solo alcuni sondaggi. Il discorso legato aresta abbastanza complesso. Il suoil prossimo giugno 2021. Tra poco più di un mese l'albanese potrà accordarsi con una nuova squadra, ammesso che non si arrivi ad un punto di incontro tra il suo procuratore, Mario Giuffredi, e il Napoli., dato che il club non offre più di 2 milioni di euro, mentre il giocatore vuole raddoppiare arrivando dal milione e mezzo circa che guadagna attualmente a 3 milioni di euro a stagione. Questa distanza difficilmente potrà essere colmata, maintanto inizia a farsi sotto la, che potrebbe strappare un accordo con il giocatore prendendolo a parametro zero. Tra i giallorossi e l'agente di Hysaj ci sono buoni rapporti, dato che Giuffredi cura anche gli interessi di Jordan Veretout.- La politica del Napoli è sempre stata chiara:Arrivare ad avere un numero eccessivo di giocatori in un reparto diventerebbe difficile da gestire, sia per un discorso numerico che per quanto riguarda il tetto ingaggi.farebbe molto comodo a Gattuso un terzino pronto, di spinta e anche esperienza, che conosce anche la Serie A. Inoltre ci sono tutti i parametri giusti per il Napoli: è giovane (classe '94), in uscita dal Chelsea e con un ingaggio da circa 3 milioni di euro, alla portata di De Laurentiis. La stessa cifra bene o male la guadagnaPesa l'ingaggio importante di un giocatore fermo da troppo tempo e così nessun club si presenta in maniera concreta al Napoli per l'acquisto.. Nel caso in cui dovesse salutare Ghoulam si potrebbe aprire una pista importante per il Napoli che porterebbe dritta a Emerson Palmieri, che ha voglia di riscatto essendo scivolato in fondo alle gerarchie in casa Chelsea e in vista c'è l'Europeo con l'Italia, dove vorrà una maglia da titolare sulla stessa fascia di Insigne.dai tempi del trasferimento di Jorginho a Londra fino ad arrivare al prestito oneroso di Bakayoko in azzurro nell'ultima sessione di mercato. Se la trattativa non dovesse mai decollare, comunque, i discorsi saranno rimandati probabilmente a, quando ci sarà un quadro più chiaro e definito sulla situazione terzini in casa Napoli.