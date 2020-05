La Gazzetta dello Sport fa il punto sul mercato del Napoli. Il portiere Meret non è incedibile, in caso di addio può tornare Sepe dal Parma. Allan e Koulibaly saranno sacrificati in uscita, andranno via anche Hysaj e Ghoulam. I due terzini potrebbero essere rimpiazzati da Karbownik (Legia Varsavia) e Tsimikas (Olympiacos). Già acquistati Rrahmani e Petagna, lasciati in prestito a Verona e Spal. Tentativo con la Fiorentina per Milenkovic, anche se Commisso chiede 30 milioni. In alternativa il ds Giuntoli segue il tedesco Koch del Friburgo, si tratta il rinnovo del contratto di Maksimovic. Vengono ritenuti incedibili Fabian Ruiz e Zielinski, prossimo a firmare il rinnovo fino al 2024 con un sostanzioso aumento dello stipendio. In attacco oltre a Callejon andrà via uno tra Milk (che non vuole rinnovare il contratto in scadenza a giugno 2021) e Mertens, cercato da Inter e Chelsea. Lo Zenit San Pietroburgo chiede 30 milioni di euro per Azmoun, piace anche il brasiliano Everton del Gremio.