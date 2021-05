Tripla missione per Lorenzo Insigne. Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, il capitano del Napoli a Firenze vuole vuole blindare la qualificazione alla prossima Champions League, avvicinare Maradona nella classifica dei migliori marcatori del club (109 gol a 115) e guadagnarsi il rinnovo del contratto.



Però per continuare bisogna essere d'accordo in due, visto che l'attuale contratto scadrà nel giugno del 2022: al momento una trattativa vera e propria non c'è, le parti preferiscono riflettere tra bilanci da far quadrare e contratti da onorare.