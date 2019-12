Attraverso il sito ufficiale del Napoli è arrivato il report dell'allenamento del club azzurro agli ordini di Gennaro Gattuso che non recupera ancora né Maksimovic né Koulibaly.



Ecco il report

Seduta pomeridiana per il Napoli al Centro Tecnico. Gli azzurri preparano il match contro il Sassuolo in programma domenica alle ore 20.45 al Mapei Stadium per la 17esima giornata di Serie A. La squadra ha svolto allenamento sui campi 2 e 3 iniziando la sessione con una intensa fase di riscaldamento. Successivamente la rosa si è divisa in due gruppi che sono stati impegnati prima in esercitazioni atletiche e di seguito in un lavoro tecnico tattico.Chiusura con partitina a campo ridotto. Terapie per Maksimovic e Koulibaly.