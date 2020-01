Attraverso il sito ufficiale del Napoli arriva il report dell'allenamento odierno agli ordini di Gennaro Gattuso in vista della sfida di domenica contro la Juventus. Buone notizie dall'infermeria per Koulibaly e Maksimovic, non per Allan e Mertens.



IL REPORT

Seduta mattutina per il Napoli al Centro Tecnico. Gli azzurri prearano il match contro la Juventus in programma domenica 26 al San Paolo alle ore 20.45 per la 21esima giornata di Serie A. La squadra si è allenata sui campi 1 e 2 iniziando la sessione con serie di torelli e attivazione. Successivamente esercitazioni tecnico tattiche per reparti. Di seguito combinazioni di gioco e tiri in porta.



INFORTUNATI - Terapie e lavoro personalizzato in campo per Ghoulam. Terapie e lavoro personalizzato in palestra per Allan e Younes. Lavoro in palestra per Mertens. Koulibaly ha svolto la prima parte di esercitazioni sulla linea difensiva in gruppo e parte della sessione personalizzato. Maksimovic ha svolto gran parte di allenamento con il gruppo e parte personalizzato.