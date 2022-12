Attraverso il sito ufficiale del Napoli arriva il report dell'allenamento odierno insieme ai convocati per l'amichevole in programma questa sera contro il Lille.



REPORT - Seduta di rifinitura mattutina per il Napoli all’SSC Napoli Konami Training Center. La squadra dopo una prima fase di attivazione in palestra ha svolto torello esercitazione tattica, calci piazzati e partita a campo ridotto. Rrahmani e Sirigu hanno svolto personalizzato in campo.



INFERMERIA - Demme ha fatto lavoro personalizzato in palestra per affaticamento muscolare e non prenderà parte alla partita di questa sera. Kim è rientrato dall’impegno con la propria nazionale ai Mondiali. Ancora out Sirigu e Rrhamani.



I CONVOCATI

Portieri: Idasiak, Marfella, Meret

Difensori: Barba, Di Lorenzo, Hysaj, Jesus Juan, Mario Rui, Ostigard, Zanoli

Centrocampisti: Zedadka, Elmas, Gaetano, Lobotka, Marchisano, Ndombele, Spavone, Zerbin,

Attaccanti: Kvaratskhelia, Osimhen, Politano, Raspadori, Russo, Simeone