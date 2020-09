Mancano quattro giorni e ci sarà l'esordio in campionato per il Napoli. In vista c'è la sfida del Tardini contro il Parma e Gattuso con i suoi giocatori prepara la gara al Centro Sportivo di Castel Volturno. Questo il report dell'allenamento di oggi:



La squadra si è allenata sui campi 1 e 2 iniziando la sessione con una prima fase di riscaldamento ed esercizi di velocità.

Successivamente lavoro tecnico e seduta tattica per reparti.

A chiusura di sessione partitina a campo ridotto.

Luperto e Mario Rui hanno svolto l'intera seduta con il gruppo.