Il Napoli ha diramato il report sull'allenamento odierno all'interno del ritiro di Dimaro.



Ecco il report completo:

Ventunesimo giorno di allenamento per il Napoli a Dimaro. Gli azzurri sosterranno il ritiro estivo in Val di Sole fino al 27 luglio. Dopo la consueta fase di riscaldamento e prevenzione, la squadra ha svolto lavoro atletico e poi ha disputato una partita a porte piccole. Successivamente lavoro tattico a campo grande con svolgimento di gioco su due fronti. Di seguito partita a campo ridotto risolta dalla doppietta di insigne e il gol di Mertens. Chiusura con esercitazioni tattiche finalizzate alla fase difensiva. Tabella personalizzata per Karnezis e Malcuit. Nel pomeriggio riposo. La squadra tornerà in campo domattina per l'ultimo giorno di ritiro in Trentino.