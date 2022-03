Attraverso il sito ufficiale del Napoli arriva il report dell'allenamento odierno agli ordini di Luciano Spalletti.



IL REPORT - Seduta mattutina per il Napoli all'SSC Napoli Konami Training Center. Gli azzurri si allenano nella settimana della sosta per gli impegni delle Nazionali. Il campionato riprenderà domenica 3 aprile con Atalanta-Napoli. La squadra ha svolto una prima fase di torello e successivamente partitina a campo ridotto. Il gruppo tornerà ad allenarsi martedì.



INFERMERIA - Petagna e Ounas hanno fatto terapie e palestra. Meret ha svolto terapie e piscina. Terapie per Anguissa.