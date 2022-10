Lavoro mattutino per il Napoli alla vigilia della sfida contro la Cremonese. Ultimo allenamento per gli azzurri ed ecco il report della sessione con le ultime sulle condizioni di Osimhen:



Il gruppo dopo una prima fase di attivazione e torello ha svolto esercitazione di possesso palla. Successivamente lavoro tattico, partita a campo ridotto e chiusura con esercitazioni su calci piazzati. Osimhen ha svolto parte del lavoro in gruppo e parte personalizzato in campo.