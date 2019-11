Il Napoli ha pubblicato sul proprio sito ufficiale il report dell'allenamento odierno, alla vigilia della sfida in Champions contro il Salisburgo.



IL REPORT - Seduta pomeridiana per il Napoli al Centro Tecnico. Gli azzurri preparano il match contro il Salisburgo per la quarta giornata di Champions League in programma domani al San Paolo (ore 21).. La squadra si è allenata sul campo 2 iniziando la sessione con riscaldamento e serie di torelli. Successivamente esercizi di reattività e lavoro tecnico tattico. Chiusura con partitina a campo ridotto. Allan ha svolto parte dell'allenamento in gruppo e parte differenziato. Ghoulam prosegue le terapie.