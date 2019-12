Attraverso il sito ufficiale del Napoli arriva il report dell'allenamento odierno agli ordini del neo-allenatore Gennaro Gattuso in vista della sfida contro il Parma.



Ecco il report completo:

Seduta mattutina per il Napoli al Centro Tecnico. Gli azzurri preparano il match di sabato contro il Parma per la 16esima giornata di Serie A. La squadra, sul campo 2, ha iniziato la sessione di allenamento con una fase di riscaldamento.

Successivamente la rosa, divisa in due gruppi, ha svolto esercizi tecnico tattici. A seguire lavoro tattico diviso per reparti. Ghoulam ha svolto allenamento parte in gruppo e parte personalizzato.