Attraverso il sito ufficiale del Napoli arriva il report dell'allenamento odierno in vista della sfida di sabato contro il Verona. Tutti i Nazionali sono rientrati in gruppo.



Ecco il report completo:

Seduta mattutina per il Napoli al Centro Tecnico. Gli azzurri preparano il match a Verona in programma sabato 19 ottobre per l' ottava giornata di Serie A (ore 18). Allenamento sul campo 2 per il gruppo che ha iniziato la sessione con esercitazioni atletiche con l'ausilio di ostacoli. Successivamente partitina a porte piccole. Di seguito seduta tecnico tattica. Chiusura con partitina a campo ridotto. Sono rientrati dagli impegni con la Nazionale: Meret, Insigne, Di Lorenzo, Fabian e Ospina. Tutti hanno svolto lavoro completo con la squadra. Domani ancora seduta mattutina.