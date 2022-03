Attraverso il sito ufficiale del Napoli arriva il report dell'allenamento odierno agli ordini di Luciano Spalletti. Buone notizie dall'infermeria dove non c'è Lorenzo Insigne, rientrato dall'impegno con la Nazionale Italiana.



REPORT - Gli azzurri preparano il match contro l'Atalanta a Bergamo in programma domenica 3 aprile alle ore 15. La squadra ha iniziato la sessione con esercizi in palestra. Successivamente sul campo 1 il gruppo ha svolto lavoro tecnico e lavoro di potenza atletica. Di seguito seduta tecnico tattica e chiusura con partitina a campo ridotto.



INFERMERIA - Meret, Ounas e Petagna hanno svolto terapia e palestra. Anguissa ha fatto terapia, allenamento personalizzato sul campo e palestra. Politano ha fatto parte di seduta col gruppo e parte differenziato. Insigne ha svolto l'intera seduta col gruppo.