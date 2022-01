Attraverso il sito ufficiale del Napoli è arrivato il report dell'allenamento odierno agli ordini di Luciano Spalletti in vista della sfida contro la Fiorentina di Coppa Italia. Confermata la presenza di Osimhen che si è sottoposto agli esami post-covid come da protocollo per la riabilitazione sportiva.



IL REPORT

Dopo il successo sulla Sampdoria, il Napoli ha ripreso questa mattina gli allenamenti all'SSC Napoli Konami Training Center.



Gli azzurri preparano il match contro la Fiorentina per l'ottavo di finale di Coppa Italia in programma giovedì allo Stadio Maradona (ore 18). La squadra ha iniziato la sessione con una fase di attivazione in palestra. Successivamente seduta sul campo con lavoro atletico di recupero ed esercitazione tecnica. Osimhen ha effettuato in mattinata le visite post Covid-19 come da protocollo.