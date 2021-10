La giornata di ieri ha avuto dei risvolti molto importanti per i tifosi del Napoli. C'è la delusione per il verdetto del campo da cui il Napoli esce sconfitto in casa contro lo Spartak Mosca, ma c'è anche la situazione Insigne che sembrerebbe essersi sbloccata. Il contratto del capitano azzurro scadrà tra soli nove mesi e le parti lavorano per proseguire a vita il rapporto.



De Laurentiis ha invitato Vincenzo Pisacane, agente di Lorenzo Insigne, ieri a pranzo all'hotel Britannique. Spunta la possibilità di trovare un'intesta per il rinnovo già settimana prossima mettendo nero su bianco a Roma presso la sede della Filmauro. Il presidente del Napoli è pronto ad offrire 5 milioni al giocatore che ne chiederebbe 6 ma la distanza sarebbe facile da colmare, anche con qualche bonus. La strada sembra essere quella giusta e si va verso la fumata bianca. Lo riporta l'edizione odierna di Repubblica.