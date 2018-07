Antonio Amente, sindaco di Melito, è intervenuto a Calcio Napoli 24 Live: "Con il presidente De Laurentiis abbiamo individuato anche l'area per la costruzione del nuovo stadio ma al momento la trattativa è in standby. Al momento l'unica trattativa è quella per il centro Sportivo del Calcio Napoli, per il quale abbiamo già depositato tutti gli atti e proceduto a portare a termine tutti gli adempimenti! Dopo ferragosto ci incontreremo alla FilmAuro per confrontarci con i suoi tecnici. La cifra dell'investimento? Solo per l'acquisto dei terreni dovrebbero essere sborsati circa 10 milioni di euro. Mi auguro però che la cifra possa scendere ancora un poco. Il presidente è entusuasta di questa scelta, ne parlammo per la prima volta a Manchester. Si tratterà del centro sportivo per le giovanili ma non è escluso che possa diventare il punto di ritrovo della prima squadra. La trattativa con i privati? Ostacolo quasi superato, siamo a buon punto ma c'è da limare gli ultimi dettagli con loro. Il Comune sta lavorando da intermediario".